Эрика Герцег ждет предложения руки и сердца от своего возлюбленного





Эрика Герцег, солистка группы «ВИА Гра», в эфире «Русского радио» завила, что ожидает предложение руки и сердца от своего любимого. Она сообщила, что если ее прозовут замуж на Новый год, то не позднее чем через 3 дня она уже будет готова к свадьбе. К сожалению, на праздник возлюбленные не смогут быть вместе, так как группа «ВИА Гра» будет давать несколько концертов.К слову, вокалистка имеет отношения с бизнесменом Михаилом, который связан с нефтяным бизнесом, поэтому человек он непубличный. Отношения у пары серьезные, потому артистка и желает выйти за него замуж.Напомним, что уже некоторое время ходят слухи о романе Эрики Герцег с Константином Меладзе. Сам композитор не комментирует кривотолки, а вот певица сообщает, что эта информация неправдивая.