Ученые: Кофеин помогает бороться с последствиями ожирения





Исследование проводили сотрудники Университета Иллинойса. Они выделили из чая мате, обогащенного фитохимическими веществами, флавоноидами и аминокислотами, кофеин, который затем был добавлен в рацион крысам. Данный кофеин содержит в себе белок (15%), углеводы (45%) и жиры (40%). Крысы, регулярно его употреблявшие, на 22% медленнее набирали вес по сравнению с грызунами, в чьем рационе кофеин отсутствовал.По словам директора отдела науки о питании Эльвиры Гонсалес де Мехия, все виды кофеина снижают экспрессию в генах Fasn и Lp1, приводя к сокращению выработки печенью триглицеридов. Поэтому нет разницы, из какого напитка будет потребляться кофеин. В мате его содержание в одной порции составляет от 65 до 130 мг, а в чашке кофе — от 30 до 300 мг.Несмотря на то, что в эксперименте использовались крысы, его результаты равнозначны для людей. Необходимо лишь учитывать наличие метаболических расстройств.