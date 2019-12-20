Бывшая жена мужа Нюши рассказала, как рассталась с Игорем Сивовым





В тот самый момент, когда Игорь Сивов и Нюша решили связать себя узами брака, женщина активно готовилась к открытию своей танцевальной студии, а потому вложила в этот проект все свои силы. При этом, считает экс-супруга Сивова, в России полностью отсутствует культура расставания пар. Многие партнеры начинают выяснять отношения, что является неправильным, поскольку в жизни важно ценить и уважать близких. Кроме того, в год расставания с супругом у женщины умерла мама. В этой связи ей пришлось пережить двойной удар. Но сейчас она старается радоваться каждому дню и как можно больше времени проводить в студии.Напомним, о романе между певицей Нюшей и Игорем Сивовывм впервые стало известно почти три года тому назад. А уже зимой 2018 года появились первые сообщения о том, что артистка берменна. Этой осенью она впервые стала мамой, подарив любимому супругу дочь.