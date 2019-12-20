"Ужас какой": Ксения Собчак высказалась по поводу стрельбы в центре Москвы





Не так давно Ксения Собчак рассказала о своих переживаниях касательно смерти экс-мэра города Москвы Юрия Лужкова, назвав его уход из жизни тяжелым событием. Теперь же знаменитость высказалась по поводу стрельбы возле станции метро "Лубянка". "Ужас какой", - написала звезда проекта "Дом-2", отметив, что могли пострадать обычные граждане.По полученным данным, неизвестные в центре Москвы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а один из них был одет в такую же форму. В результате инцидента пострадали три человека, они были с травмами доставлены в больницу. Очевидцы рассказали, что слышали автоматные очереди, что шокировало горожан. Одного из преступников силовики ликвидировали в ходе задержания.