Меган Маркл схитрила, пригласив на свою свадьбу звезд Голливуда
Когда Меган Маркл принимала предложение принца Гарри выйти за него замуж, она пригласила на свадебное торжество несколько звезд Голливуда первой величины. Теперь же, как оказалось, в то время герцогиня схитрила, поскольку была едва знакома со знаменитыми гостями своей свадьбы.
Как считает биограф британской королевской семьи Эндрю Мортон, супруга наследного принца таким образом решила сделать хитрый ход с перспективой на будущее, который сыграл ей на руку совсем недавно. «Герцогиня Сассекская оказалась весьма умной, поэтому быстро подружилась со звездами первой величины, которые впоследствии превратились в ее откровенных сторонников и даже защитников», - отмечает эксперт. Так сообщается, что в числе гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл были замечены актер Джордж Клуни и популярная телеведущая Опра Уинфри. При этом, до того дня Маркл даже не была с ними фактически знакома, однако после этого они превратились в ее друзей, а совсем недавно публично выступили в ее защиту от критики.
Так, еще в начале этого года Клуни выступил перед прессой в защиту герцогини отметив, что СМИ преследуют ее и устроили в ее отношении травлю. Примечательно, что критиковали Меган Маркл в то время в британском обществе за нецелесообразную о очень дорогую перестройку дома за средства налогоплательщиков.
Как считает биограф британской королевской семьи Эндрю Мортон, супруга наследного принца таким образом решила сделать хитрый ход с перспективой на будущее, который сыграл ей на руку совсем недавно. «Герцогиня Сассекская оказалась весьма умной, поэтому быстро подружилась со звездами первой величины, которые впоследствии превратились в ее откровенных сторонников и даже защитников», - отмечает эксперт. Так сообщается, что в числе гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл были замечены актер Джордж Клуни и популярная телеведущая Опра Уинфри. При этом, до того дня Маркл даже не была с ними фактически знакома, однако после этого они превратились в ее друзей, а совсем недавно публично выступили в ее защиту от критики.
Так, еще в начале этого года Клуни выступил перед прессой в защиту герцогини отметив, что СМИ преследуют ее и устроили в ее отношении травлю. Примечательно, что критиковали Меган Маркл в то время в британском обществе за нецелесообразную о очень дорогую перестройку дома за средства налогоплательщиков.