Меган Маркл схитрила, пригласив на свою свадьбу звезд Голливуда





Как считает биограф британской королевской семьи Эндрю Мортон, супруга наследного принца таким образом решила сделать хитрый ход с перспективой на будущее, который сыграл ей на руку совсем недавно. «Герцогиня Сассекская оказалась весьма умной, поэтому быстро подружилась со звездами первой величины, которые впоследствии превратились в ее откровенных сторонников и даже защитников», - отмечает эксперт. Так сообщается, что в числе гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл были замечены актер Джордж Клуни и популярная телеведущая Опра Уинфри. При этом, до того дня Маркл даже не была с ними фактически знакома, однако после этого они превратились в ее друзей, а совсем недавно публично выступили в ее защиту от критики.Так, еще в начале этого года Клуни выступил перед прессой в защиту герцогини отметив, что СМИ преследуют ее и устроили в ее отношении травлю. Примечательно, что критиковали Меган Маркл в то время в британском обществе за нецелесообразную о очень дорогую перестройку дома за средства налогоплательщиков.