"Наболело": Елена Валюшкина высказалась по поводу критики Ксении Собчак в адрес интимных снимков женщин за 40

"Сиди, старуха", - написала Валюшкина.

Актриса Елена Валюшкина отметила, что раньше критиковали женщин, которым за 50, а теперь критики добрались и до 40-летних. Звезда посетовала, что им уже не стоит "рваться на бал", оставаясь дома у плиты, ведь они могут "отбить принцев", чего, видимо, более молодые девушки не переживут. Перебирать гречку - вот удел более старших женщин, отметила актриса.Она также добавила, что дискриминация по возрасту ее сильно возмущает и задевает, что уже "наболело". Конфликт начался после того, как жена писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева на своей странице в Instagram поделилась снимками с фотосессии в стиле "ню", где предстала полностью обнаженной. В ответ Ксения Собчак опубликовала пост, где отметила, что женщины, которым за 40, таким образом пытаются показать свои "достоинства", добавив, что если она так сделает, ее стоит наказать.В ответ отозвались писательница и блогер Ника Белоцерковская, певица Анна Седокова и другие звезды российского шоу-бизнеса.