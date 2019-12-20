Ученые рассказали о железном снеге в ядре Земли из-за влияния новых сил на планету





В соответствии с изначальными расчетами, внутреннее ядро Земли отличается очень высокой температурой, однако в то же время пребывает в условиях огромного давления и покрыто железным снегом. Каждая небольшая частица металла имеет куда больший вес, чем обычные снежинки. Они приходят из расплавленного внешнего ядра, скапливаются, образуя слой толщиной порядка 100 км. Компьютерная модель данной структуры похожа на необычный лес.При этом ученые уверены, что внутренняя сила, формируемая в процессе, сильно влияет на Землю. Металлическое ядро представляет собой камеру из магмы. У исследователи есть ограниченное количество данных об этой части планеты. При этом само ядро недостаточно изучено, ввиду чего проводится регистрация показателей сейсмической активности, которые проходят через центральную часть планеты.Сейсмические волны передвигаются заметно медленнее ожидаемого, однако проходя сквозь основание внешнего слоя ядра их скорость повышается. Слоя из железного снега может пояснить такую ситуацию. В 1960-м исследователи считали, что имеется некая особенная прослойка между внутренней и внешней зонами ядра. Она должна оказывать влияние на степень прогрева почвы, но последующие изыскания данные гипотезы опровергли.При этом новые эксперименты показали, что около 15% нижней прослойки внешнего ядра способна пройти процесс кристаллизации. Речь идёт о металлических структурах. Они переходят в жидкое основание внешней зоны ядра и сливаются с внутренней частью. Источником этого воздействия остаётся магнитное поле и это может спровоцировать передвижение тектонических плит и других мощных явлений, которые ученые надеются изучить впоследствии.