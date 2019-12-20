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Активированный уголь назвали бесполезным при алкогольном отравлении

Активированный уголь и любые другие сорбирующие средства практически бесполезны в случае алкогольного отравления, в особенности суррогатом. Значительно более эффективным в таких случаях будет очистить желудок промыванием и обратиться за медицинской помощью.
Активированный уголь назвали бесполезным при алкогольном отравлении

По словам специалистов, картина отравления алкоголем и суррогатными изделиями может немного отличаться. «Взрослые люди, которым хорошо знаком эффект этилового спирта, прекрасно знают, как проходит типичное алкогольное отправление. А вот при отравлении алкоголем низкого качества или суррогатом, картина выглядит несколько иначе – появляются рвота и тошнота. Кроме того, дальнейшее употребление таких напитков приводит к образованию жидкого стула, появлению болей в животе, выделению липкого холодного пота, помутнению сознания, вялости. При сильно отравлении человек даже может впасть коматозное состояние, при котором требуется экстренная медицинская помощь», - утверждают эксперты.

Кроме того, подчеркивается, что при оказании отравившемуся человеку помощи нужно дать ему выпить около полутора литров теплой воды с добавлением в нее незначительного количества сахара, соли и соды, а потом содействовать ему в вызывании рвоты. А вот мнение о том, что в случае отравления суррогатами поможет спирт, специалисты называют ошибочным.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:18

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