Андрей Разин назвал Ренату Литвинову "самой талантливой актрисой и режиссером"

Андрей Разин опубликовал пост, в котором рассказал, что Рената Литвинова чуткий и добрый человек. Продюсеру музыкальной группы "Ласковый май" приятно жить рядом с театром МХАТ, где работает актриса. В Instagram-аккаунте Андрей Разин разместил фотографию, на которой лежа на кровати запечатлена Рената Литвинова. Рядом со знаменитостью разложены разные украшения. Свой образ она дополнила ярко-красной помадой. В комментарии известный продюсер написал, что для него Рената Литвинова является "самой талантливой актрисой и режиссером". Также знаменитость очень помогает старым артистам, которых уже начала забывать публика, она приглашает их в свои спектакли.Соседка Андрея Разина Раиса Максимова буквально "расцвела", когда вновь вышла на сцену благодаря Ренате Литвиновой. Продюсер группы "Ласковый май" уверен, что благодаря приглашениям режиссёра многие пожилые актеры "вернулись к жизни и начали молодеть". Пост знаменитости уже набрал множество лайков.