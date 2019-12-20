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В Приморье создали диетическое печенье из дальневосточных водорослей

Специалисты школы биомедицины при ДВФУ создали довольно полезное печенье, в составе которого часть муки заменена на порошок из зрелых высушенных дальневосточных водорослей. Отмечается, что в рецепте использовано морское растение под название Ulva lactuca.

Отмечается, что данные водоросли выступают в качестве источника, богатого пищевыми волокнами и йодом. «По заявленному уровню калорийности это печенье сохраняет показатели на уровне традиционных изделий, однако оно несет в себе намного больше пользы благодаря высокому содержанию йода и полезных волокон. Кроме того, калорийности, которая может осесть на боках, продукт не содержит. То есть печенье фактически является диетическим», - отметили авторы данного изобретения. Ученые также уточняют, что в составе печенья присутствует органически связанные молекулы йода, способные сохранять полезные свойства даже в процессе запекания, а впоследствии высвобождаться и насыщать человеческий организм.

Отмечается также, что в порошке водорослей, использованных при создании печенья, присутствуют полисахариды, имеющие широкий спектр благоприятного действия на человеческий организм. Польза этих водорослей ранее была установлена экспериментальным путем специалистами ТОИ им. Ильичева при Дальневосточном отделении РАН.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:08

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