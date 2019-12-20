Маленькая Василиса Дмитренко спит на грязном постельном белье
Пользователи социальных сетей пришли в шок после того, как увидели, на каком грязном белье спит дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко Василиса. Большинство отметили, что можно же было поменять ребенку постельное.
В то, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко идеальные родители, давно уже никто не верит. Их неоднократно замечали в не очень хорошем поведении по отношению к своему ребенку. Так, например всего в 1,5 года маленькой Василисе приходится выпрашивать себе еду. Пара не уделяет должного внимания воспитанию своей дочери. Хотя Ольга Рапунцель при каждом удобном случае подчеркивает, что она мать и очень сильно любит своего ребенка, а также посвящает семье все свое время.
Ранее зрители постоянно обращали внимание на тот факт, что ее детская кроватка завешена разными тряпками. Теперь же без внимания не смогли оставить тот факт, что Василиса вынуждена спать на грязном постельном белье.
Всех удивляет и тот факт, что молодые родители не сильно спешат поменять своему ребенку постельное белье. Видимо, не смущает их и тот факт, что белье неприятно уже, скорее всего, пахнет и на нем есть пятна.
В то, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко идеальные родители, давно уже никто не верит. Их неоднократно замечали в не очень хорошем поведении по отношению к своему ребенку. Так, например всего в 1,5 года маленькой Василисе приходится выпрашивать себе еду. Пара не уделяет должного внимания воспитанию своей дочери. Хотя Ольга Рапунцель при каждом удобном случае подчеркивает, что она мать и очень сильно любит своего ребенка, а также посвящает семье все свое время.
Ранее зрители постоянно обращали внимание на тот факт, что ее детская кроватка завешена разными тряпками. Теперь же без внимания не смогли оставить тот факт, что Василиса вынуждена спать на грязном постельном белье.
Всех удивляет и тот факт, что молодые родители не сильно спешат поменять своему ребенку постельное белье. Видимо, не смущает их и тот факт, что белье неприятно уже, скорее всего, пахнет и на нем есть пятна.