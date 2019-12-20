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«Голые и счастливые»: Анна Седокова оголилась в ответ на пост Ксении Собчак с критикой женщин 40+

Известная российская певица Анна Седокова решила также ответить на разгромный пост телеведущей Ксении Собчак о том, что женщины в возрасте 40+ публикуют голые снимки. В кадре исполнительница предстала оголенной в дерзком образе и черном наряде.
«Голые и счастливые»: Анна Седокова оголилась в ответ на пост Ксении Собчак с критикой женщин 40+

Анна Седокова возмутилась словами Ксении Собчак о том, что после 40 лет некрасиво и негоже женщине показывать интимные части своего тела. Возрастной ценз, установленный звездой проекта "Дом-2", певицу возмутил, она посетовала, что ей осталось всего три года, ведь недавно она отметила 37-летие, чтобы показывать откровенные снимки без боязни критики общественных деятелей.
«А через три года я что, в тыкву превращусь? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин!» - отметила Анна Седокова.

При этом критиковать Ксению Собчак певица не стала, но просто отметила, что ей очень нравятся стройные ноги Светланы Бондарчук, пресс Ники Белоцерковской и ум супруги Константина Богомолова. Она призвала знаменитостей не мериться, как мужчины, а помириться.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:57

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