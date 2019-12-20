«Голые и счастливые»: Анна Седокова оголилась в ответ на пост Ксении Собчак с критикой женщин 40+
Известная российская певица Анна Седокова решила также ответить на разгромный пост телеведущей Ксении Собчак о том, что женщины в возрасте 40+ публикуют голые снимки. В кадре исполнительница предстала оголенной в дерзком образе и черном наряде.
Анна Седокова возмутилась словами Ксении Собчак о том, что после 40 лет некрасиво и негоже женщине показывать интимные части своего тела. Возрастной ценз, установленный звездой проекта "Дом-2", певицу возмутил, она посетовала, что ей осталось всего три года, ведь недавно она отметила 37-летие, чтобы показывать откровенные снимки без боязни критики общественных деятелей.
При этом критиковать Ксению Собчак певица не стала, но просто отметила, что ей очень нравятся стройные ноги Светланы Бондарчук, пресс Ники Белоцерковской и ум супруги Константина Богомолова. Она призвала знаменитостей не мериться, как мужчины, а помириться.
Анна Седокова возмутилась словами Ксении Собчак о том, что после 40 лет некрасиво и негоже женщине показывать интимные части своего тела. Возрастной ценз, установленный звездой проекта "Дом-2", певицу возмутил, она посетовала, что ей осталось всего три года, ведь недавно она отметила 37-летие, чтобы показывать откровенные снимки без боязни критики общественных деятелей.
«А через три года я что, в тыкву превращусь? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин!» - отметила Анна Седокова.
При этом критиковать Ксению Собчак певица не стала, но просто отметила, что ей очень нравятся стройные ноги Светланы Бондарчук, пресс Ники Белоцерковской и ум супруги Константина Богомолова. Она призвала знаменитостей не мериться, как мужчины, а помириться.