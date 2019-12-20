Людмила Максакова госпитализирована в Москве с подозрением на глаукому





В телеграм-канале Mash отмечается, что у знаменитой артистки была обнаружена глаукома. Не исключается необходимость проведения хирургического вмешательства. Решение будет утверждено после сбора всех данных анализов.Людмила Максакова родилась в 1940-м в Москве. Народная артистка работает в Театре им. Вахтангова. Она участвовала в съёмках многочисленных картин и хорошо известна российскому зрителю.