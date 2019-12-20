Людмила Максакова госпитализирована в Москве с подозрением на глаукому
В интернете распространили сообщения о госпитализации Людмилы Максаковой в Москве. По неподтверждённым данным, после завершения осмотра она была отправлена в клинику для проведения полного обследования.
В телеграм-канале Mash отмечается, что у знаменитой артистки была обнаружена глаукома. Не исключается необходимость проведения хирургического вмешательства. Решение будет утверждено после сбора всех данных анализов.
Людмила Максакова родилась в 1940-м в Москве. Народная артистка работает в Театре им. Вахтангова. Она участвовала в съёмках многочисленных картин и хорошо известна российскому зрителю.
В телеграм-канале Mash отмечается, что у знаменитой артистки была обнаружена глаукома. Не исключается необходимость проведения хирургического вмешательства. Решение будет утверждено после сбора всех данных анализов.
Людмила Максакова родилась в 1940-м в Москве. Народная артистка работает в Театре им. Вахтангова. Она участвовала в съёмках многочисленных картин и хорошо известна российскому зрителю.