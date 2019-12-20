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Сергей Лазарев рассказал сыну о причинах отсутствия у него матери

Сергей Лазарев рассказал своему ребёнку о причинах отсутствия матери. Певец сообщил сыну, что есть разные семьи.
Сергей Лазарев рассказал сыну о причинах отсутствия у него матери

Многие поклонники артиста выразили обеспокоенность тем, что его дети растут в неполной семье. При этом многие дают непрошенные советы на тему личной жизни и воспитания подрастающего поколения. В подобных условиях Лазарев старается избежать появления у его детей комплексов.

«Объясняю сыну, что есть разные семьи. Например, моя племянница подрастает без папы, поскольку брат скончался несколько лет назад. Анютка ещё маленькая. Дети постоянно окружены любовью, они не брошены», — сообщил певец.

Сергей Лазарев сообщил о суррогатных матерях своих детей и высказал мнение относительно неполных семей, которые сегодня воспитывают таких детей. Во время общения с журналистами издания HELLO артист сообщил, что его сын и дочь остаются исключительно его детьми. Лазарев подчеркнул, что суррогатная мать, которая дала согласие на такой шаг, не является биологическим родителем, поскольку в полностью добровольном и сознательном порядке решилась на это.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:40

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