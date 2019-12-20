Сергей Лазарев рассказал сыну о причинах отсутствия у него матери

Многие поклонники артиста выразили обеспокоенность тем, что его дети растут в неполной семье. При этом многие дают непрошенные советы на тему личной жизни и воспитания подрастающего поколения. В подобных условиях Лазарев старается избежать появления у его детей комплексов., — сообщил певец.Сергей Лазарев сообщил о суррогатных матерях своих детей и высказал мнение относительно неполных семей, которые сегодня воспитывают таких детей. Во время общения с журналистами издания HELLO артист сообщил, что его сын и дочь остаются исключительно его детьми. Лазарев подчеркнул, что суррогатная мать, которая дала согласие на такой шаг, не является биологическим родителем, поскольку в полностью добровольном и сознательном порядке решилась на это.