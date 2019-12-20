«Розовый фламинго»: Ксения Бородина восхитила подписчиков в блестящем платье

На своей странице в Instagram Ксения Бородина показала два снимка с предновогодней фотосессии. На первом она стоит боком в светло-розовом платье с глубоким вырезом на бедре, при этом игриво подняв ногу и показав стройную фигуру. На второй фотографии теледива стоит в черном элегантном платье с глубоким декольте, а сам наряд выгодно подчеркивает ее талию.Поклонники пришли в восторг от опубликованных фото, а саму фотосессию Ксения Бородина подписала, как "те самые платья, заряженные на удачу в новом году". Многие сравнили звезду с розовым фламинго, восхитившись ее женственностью и грацией, а также попросили чаще показывать подобные образы к праздникам.