Детенышей динозавров весом около 200 граммов нашли в Австралии





Как утверждают специалисты, древние животные в момент гибели могли находиться внутри скорлупы своих яиц, либо же только-только вылупились из них. Палеонтологи позднее исследовали обнаруженные останки и выяснили, что они принадлежат орнитоподам – травоядным динозавром, вес взрослой особи которого не превышал 20 килограммов. А вот яиц или каких-то иных следов, которые был указывали на существование кладок, обнаружено не было. Для того, чтобы определить точный возраст останков, эксперты восопльзовались методом подсчета кольцевых образованиях в костях, расположенных по примеру древесного ствола. Однако идентифицировать возраст все же не удалось. Не исключено, что найденные особи действительно только вылупились из яиц. Как бы там ни было, утверждают ученые, но точно выяснить их возраст не представляется возможным.Что же касается возраста самих окаменелостей, то они, по словам специалистов, могли пролежать в грунте не менее 100 миллионов лет.