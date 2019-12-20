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Дочери Михаила Боярского Елизавете Боярской 20 декабря исполняется 34 года

Дочь российского артиста Михаила Боярского Елизавета Боярская 20 декабря отмечает день рождения: сегодня ей исполняется 34 года. Уже с самого утра артистку поздравляют родные, друзья и поклонники.
Дочери Михаила Боярского Елизавете Боярской 20 декабря исполняется 34 года

Однако Елизавета Боярская не привыкла выставлять на всеобщее внимание частную жизнь, все праздники актриса отмечает скромно и в кругу семьи. Поэтому и нынешний день рождения она, вероятней всего, отпразднует только с близкими друзьями.

Недавно поклонники заметили, что Елизавета Боярская заметно похудела. К этому могли привести плотный график и рождение сына Григория. В декабре 2018 года артистка во второй раз стала мамой, но уже спустя месяц она начала восстанавливаться и готовиться к возвращению на сцену. Сама Елизавета Боярская отмечает, что ей удается совмещать карьеру и материнство, но все это сказывается на ее внешнем виде.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:00

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