Дочери Михаила Боярского Елизавете Боярской 20 декабря исполняется 34 года





Однако Елизавета Боярская не привыкла выставлять на всеобщее внимание частную жизнь, все праздники актриса отмечает скромно и в кругу семьи. Поэтому и нынешний день рождения она, вероятней всего, отпразднует только с близкими друзьями.Недавно поклонники заметили, что Елизавета Боярская заметно похудела. К этому могли привести плотный график и рождение сына Григория. В декабре 2018 года артистка во второй раз стала мамой, но уже спустя месяц она начала восстанавливаться и готовиться к возвращению на сцену. Сама Елизавета Боярская отмечает, что ей удается совмещать карьеру и материнство, но все это сказывается на ее внешнем виде.