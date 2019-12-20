Рита Дакота: "Если бы мне когда-то сказали, что я буду собирать залы на несколько тысяч, я бы никогда не поверила"
Рита Дакота опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию, на которой она сидит на диване в платье и куртке. В комментарии певица сообщила, что если бы ей когда-то сказали, что она будет собирать залы на несколько тысяч, то она бы никогда не поверила.
Рита Дакота решила рассказать о том, как она и ее музыкальная группа добились успеха. Исполнительница опубликовала снимок, на котором она запечатлена в платье с длинной бахромой, туфлях на высоком каблуке и белой куртке. Свой образ знаменитость дополнила необычным аксессуаром, украшенным стразами. В комментарии к посту в Instagram Рита Дакота написала, что никогда бы не поверила, что сможет собирать залы на несколько тысяч человек, поскольку это тяжело сделать без продюсера, радио, инвестора, менеджмента и поп-хитов.
Исполнительница отметила, что в ее успехе нет никакого секрета, просто необходимо всегда оставаться самим собой и никогда ничего не менять в своей музыке. Рита Дакота уверена, что игроки и правила игры поменяются, а песни и любовь останутся. Завтра у певицы состоится самый большой в ее карьере концерт, на котором она будет выступать ради своих фанатов.
Рита Дакота решила рассказать о том, как она и ее музыкальная группа добились успеха. Исполнительница опубликовала снимок, на котором она запечатлена в платье с длинной бахромой, туфлях на высоком каблуке и белой куртке. Свой образ знаменитость дополнила необычным аксессуаром, украшенным стразами. В комментарии к посту в Instagram Рита Дакота написала, что никогда бы не поверила, что сможет собирать залы на несколько тысяч человек, поскольку это тяжело сделать без продюсера, радио, инвестора, менеджмента и поп-хитов.
Исполнительница отметила, что в ее успехе нет никакого секрета, просто необходимо всегда оставаться самим собой и никогда ничего не менять в своей музыке. Рита Дакота уверена, что игроки и правила игры поменяются, а песни и любовь останутся. Завтра у певицы состоится самый большой в ее карьере концерт, на котором она будет выступать ради своих фанатов.