Samsung Galaxy S10 Lite полностью рассекречен в Сети





Samsung Galaxy S10 Lite оснащается 6,7-дюймовым S-AMOLED-дисплеем с разрешением 1080+ и работает под управлением однокристальной SoC Snapdragon 855, которая на фоне выхода продвинутой Plus-версии успела заметно сбросить в цене. Пользователям устройство предлагает 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти, а также поддержку карт памяти емкостью до 1 терабайта.Основная камера устройства получит базовый датчик с разрешением 48 Мп, а также две дополнительные матрицы с разными диафрагмами и разрешением 12 и 5 Мп. Дополняет картину 32-мегапиксельная фронтальная камера, врезанная прямо в дисплей смартфона.Наконец, отмечается, что Samsung Galaxy S10 Lite предложит и неплохую автономность, благодаря установке в модель аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч.