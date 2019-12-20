В России создадут новый полигон для испытания современных винтовок и пушек





По распространённым данным, запланировано повышение расстояние объекта для более эффективного тестирования современных пушек и снайперских винтовок российского производства. Речь касается в том числе модели ORSIS Т-5000, имеющую дальность поражения 1,5-2 км. На сегодня протяженность стрелковой трассы ограничена отметкой в 1,2 км. После завершения реконструкции этот параметр будет повышен до 3,5 км. Здесь будут оборудованы новые защитные сооружения, мишени, а также укрытия с контрольным оборудованием., — сообщил Давыдов.