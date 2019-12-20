«Мечтал о дочке»: Павел Баршак стал многодетным отцом





Беременность у Марии протекала нормально, она даже продолжала ходить на работу и помогать супругу в различных делах. Совсем недавно пара вместе снялась в новом клипе Наташи Власовой, в котором у Павла Баршака были намечены весьма откровенные сцены. Его супруга, вероятнее всего, решила, что в таком случае за ним следует присматривать, а вместе с тем стала полноценной участницей проекта. Также нужно напомнить, что Павел прежде был дважды женат, от этих браков у него есть сыновья Федор и Фома. Теперь, как сообщает портал «СтарХит», у актера родилась девочка. Роды прошли с столичном роддоме №4, малышка родилась с весом 3,15 кг и ростом 53 сантиметра. Родители решили назвать ее Прасковьей.«Паша давно мечтал о дочке», - приводит портал слова источника из близкого окружения актера.