«Мечтал о дочке»: Павел Баршак стал многодетным отцом
В семье российского актера Павла Баршака произошло очередное пополнение. Возлюбленная артиста Мария родила ему маленькую дочь. Примечательно, что для звезды ленты «Подкидыш» это уже третий ребенок, поэтому теперь его можно назвать многодетным отцом.
Беременность у Марии протекала нормально, она даже продолжала ходить на работу и помогать супругу в различных делах. Совсем недавно пара вместе снялась в новом клипе Наташи Власовой, в котором у Павла Баршака были намечены весьма откровенные сцены. Его супруга, вероятнее всего, решила, что в таком случае за ним следует присматривать, а вместе с тем стала полноценной участницей проекта. Также нужно напомнить, что Павел прежде был дважды женат, от этих браков у него есть сыновья Федор и Фома. Теперь, как сообщает портал «СтарХит», у актера родилась девочка. Роды прошли с столичном роддоме №4, малышка родилась с весом 3,15 кг и ростом 53 сантиметра. Родители решили назвать ее Прасковьей.
«Паша давно мечтал о дочке», - приводит портал слова источника из близкого окружения актера.
Беременность у Марии протекала нормально, она даже продолжала ходить на работу и помогать супругу в различных делах. Совсем недавно пара вместе снялась в новом клипе Наташи Власовой, в котором у Павла Баршака были намечены весьма откровенные сцены. Его супруга, вероятнее всего, решила, что в таком случае за ним следует присматривать, а вместе с тем стала полноценной участницей проекта. Также нужно напомнить, что Павел прежде был дважды женат, от этих браков у него есть сыновья Федор и Фома. Теперь, как сообщает портал «СтарХит», у актера родилась девочка. Роды прошли с столичном роддоме №4, малышка родилась с весом 3,15 кг и ростом 53 сантиметра. Родители решили назвать ее Прасковьей.
«Паша давно мечтал о дочке», - приводит портал слова источника из близкого окружения актера.