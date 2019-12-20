Мысли о праздниках могут стать причиной снижения производительности труда





По словам профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова, выход на смену 31 декабря не должен негативно отразиться на работниках заводов, сферы обслуживания, безопасности и здравоохранения. Они привыкли работать не только перед Новым годом, но и в сами праздники.А вот деятельность сотрудников реального сектора, например, офисных работников, 31 декабря может снизиться, но не катастрофически. Доктор экономических наук Татьяна Разумова отметила, что это происходит из-за мыслей о подготовке к празднованию Нового года. Обычно 31 декабря посвящают сдаче итоговых отчетов или подготовке документации, поэтому небольшая расслабленность не приведет к плохой ситуации, но и воодушевления ждать тоже не стоит. Профессор порекомендовала таких сотрудников перевести 31 декабря на удаленный формат работы, который никак не повредит производительности.