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Счастливая семья Нелли Ермолаевой распалась из-за ее участия в реалити-шоу на необитаемом острове

В Сети озвучена причина, почему счастливый брак Нелли Ермолаевой все-таки распался. Так, отношения пары дали трещину после того, как Нелли пересмотрела свои ценности, а произошло это после того, как она приняла участие в реалити-шоу, которое снималось на необитаемом острове.

Счастливая семья Нелли Ермолаевой распалась из-за ее участия в реалити-шоу на необитаемом острове

Всего пару дней назад Нелли Ермолаева сообщила в личном блоге о том, что разводится с Кириллом Андреевым. Их брак продлился восемь лет и со стороны казался просто идеальным. Такая новость большинство их поклонников шокировала.

Всем сразу стало интересно, а почему два любящих на первый взгляд человека вдруг решили резко расстаться. И тут вспомнили, что Нелли этим летом приняла участие в реалити-шоу, по его условиям ей нужно было целый месяц прожить на необитаемом острове. Тогда Ермолаева начала говорить, что пересмотрела все свои ценности и хочет жить новой абсолютно другой жизнью. Возможно, именно в этот момент она и отдалилась от своего супруга.


Перед этим у Нелли Ермолаевой была достаточно долгая депрессия после родов, которая тоже могла стать толчком для разлада.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:01

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