Счастливая семья Нелли Ермолаевой распалась из-за ее участия в реалити-шоу на необитаемом острове





Всего пару дней назад Нелли Ермолаева сообщила в личном блоге о том, что разводится с Кириллом Андреевым. Их брак продлился восемь лет и со стороны казался просто идеальным. Такая новость большинство их поклонников шокировала.Всем сразу стало интересно, а почему два любящих на первый взгляд человека вдруг решили резко расстаться. И тут вспомнили, что Нелли этим летом приняла участие в реалити-шоу, по его условиям ей нужно было целый месяц прожить на необитаемом острове. Тогда Ермолаева начала говорить, что пересмотрела все свои ценности и хочет жить новой абсолютно другой жизнью. Возможно, именно в этот момент она и отдалилась от своего супруга.Перед этим у Нелли Ермолаевой была достаточно долгая депрессия после родов, которая тоже могла стать толчком для разлада.