Актёр Валерий Новиков впервые за 13 лет встретился с дочерью
Актёр Валерий Новиков впервые за 13 лет встретился с собственной дочерью Александрой, которой исполнилось 25 лет. Он не виделся с девушкой после ухода от неверной супруги, поскольку считал ребёнка не своим.
У Новикова растёт еще одна дочь возрастом 10 лет. Она рождена в отношениях с Екатериной Денисовой. Этого ребенка актёр также оставил. С детьми артист не виделся многие годы, однако согласился поговорить с ними в студии проекта «На самом деле».
«Мы с мамой как-то поссорились. Это случилось уже после развода, и она во вспышке злости заявила: „Успокойся, ты не его дочь!“ Не могла понять, что случилось и почему. Это подкрепляло сомнения в том, что он является моим отцом. Не понимаю, как можно бросить ребёнка и не встречаться больше», — сообщила дочь актёра.
Девушка созналась, что поддерживает общение с экс-возлюбленной отца Екатериной Денисовой. Ей удалось уговорить ту провести ДНК-экспертизу на родство. После этого в студию вышел сам актёр. Новиков сознался, что очень устал из-за неопределенности ситуации.
«Я считал тебя своей дочерью, однако после развода возникли сомнения. Мы прекрасно жили с супругой 30 лет, однако последние 2 года сохранялась напряженность», — рассказал артист.
Он узнал об изменах жены в 2006-м. Екатерина Денисова также усиливала его сомнения, однако затем она родила ребёнка уже после расставания с актёром. Экс-секретарь актёра также появилась в студии. Она отметила, что актер использовал её. Дмитрий Шепелев сообщил, что первая экспертиза для проверки ДНК двух дочерей актёра показала отсутствие родственной связи. Это указывало на то, что одна из женщин обманула Новикова. Второй тест проверял ДНК 25-летней девушки и актёра. Он показала наличие родственной связи. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что младшая девочка не является дочерью артиста.
У Новикова растёт еще одна дочь возрастом 10 лет. Она рождена в отношениях с Екатериной Денисовой. Этого ребенка актёр также оставил. С детьми артист не виделся многие годы, однако согласился поговорить с ними в студии проекта «На самом деле».
«Мы с мамой как-то поссорились. Это случилось уже после развода, и она во вспышке злости заявила: „Успокойся, ты не его дочь!“ Не могла понять, что случилось и почему. Это подкрепляло сомнения в том, что он является моим отцом. Не понимаю, как можно бросить ребёнка и не встречаться больше», — сообщила дочь актёра.
Девушка созналась, что поддерживает общение с экс-возлюбленной отца Екатериной Денисовой. Ей удалось уговорить ту провести ДНК-экспертизу на родство. После этого в студию вышел сам актёр. Новиков сознался, что очень устал из-за неопределенности ситуации.
«Я считал тебя своей дочерью, однако после развода возникли сомнения. Мы прекрасно жили с супругой 30 лет, однако последние 2 года сохранялась напряженность», — рассказал артист.
Он узнал об изменах жены в 2006-м. Екатерина Денисова также усиливала его сомнения, однако затем она родила ребёнка уже после расставания с актёром. Экс-секретарь актёра также появилась в студии. Она отметила, что актер использовал её. Дмитрий Шепелев сообщил, что первая экспертиза для проверки ДНК двух дочерей актёра показала отсутствие родственной связи. Это указывало на то, что одна из женщин обманула Новикова. Второй тест проверял ДНК 25-летней девушки и актёра. Он показала наличие родственной связи. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что младшая девочка не является дочерью артиста.