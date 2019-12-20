Каждый пятый человек на земле может быть заражен ленточным червем





Токсокара – круглый паразитарный червь, который проникает в человеческий организм из экскрементов собак, котов и лисиц. Внутри человеческого организма эти черви не размножаются, однако проявление заболевания может зависеть от того, на какой стадии своего жизненного цикла червь попал в человека. Если пациент заразился взрослой особью, то она может надолго остаться в кишечнике, провоцируя отеки, лихорадку и пневмонию. Если же речь идет о личинке, то она способна мигрировать и осесть в совершенно других органах, даже в глазу. В любом случае инфекция поддается лечению, если будет вовремя выявлена. Ученые из Мельбурна решили подсчитать, какое количество людей подвержены заражению токсокарами. Как оказалось, чаще всего эти паразиты встречаются у жителей африканских стран – 37,7% африканцев заражены круглым червем. Реже всего токсокара встречается в восточном средиземноморье, здесь паразит поражает не более 8% населения.По данным специалистов, чаще всего токосарой болеют дети. Кроме того, отмечается взаимосвязь уровня жизни в странах с распространенностью данного паразита.