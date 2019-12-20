Facebook создает собственную операционную систему с нуля





Все это может свидетельствовать о том, что в будущем некоторые аппаратные продукты компании, вроде Portal или Oculus, смогут работать под управлением собственной платформы. Также сообщается, что операционная система соцсети, название которой пока не обнародовано, уже активно создается, а руководителем проекта назначен бывший инженер корпорации Microsoft Марк Луковский, известный своей причастностью к созданию Windows NT. Примечательно, что компания не указала, когда именно планируется впервые представить публике новую операционную систему, а также в каких продуктах она появится впервые. Впрочем, это уже не первый случай, когда Facebook пытается разработать собственную платформу. Ранее компания уже выпускала первую версию пользовательской операционной системы, однако позднее было решено сотрудничать с Android.Однако на этот раз, отмечают эксперты, речь идет о более серьезном проекте, поэтому не исключено, что новая ОС, над которой трудятся разработчики Facebook, станет частью масштабных планов компании по снижению зависимости от конкурентов. Более того, по некоторым данным, разработка нового глобального программного продукта будет вестись в недавно построенном кампусе Facebook площадью 770 тысяч квадратных футов. Этот объект находится в Калифорнии, а на его базе уже ведется работа над одним из перспективных проектов социальной сети – очков AR Glasses.