АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Facebook создает собственную операционную систему с…
EUR 69.59 USD 62.53
Курс валют на 20.12.2019

Facebook создает собственную операционную систему с нуля

Как сообщают источники, крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, стараясь избавиться от зависимости от других техногигантов, вроде Google, приступила к разработке собственной операционной системы. Отмечается, что новая платформа создается компанией с чистого листа.
Facebook создает собственную операционную систему с нуля

Все это может свидетельствовать о том, что в будущем некоторые аппаратные продукты компании, вроде Portal или Oculus, смогут работать под управлением собственной платформы. Также сообщается, что операционная система соцсети, название которой пока не обнародовано, уже активно создается, а руководителем проекта назначен бывший инженер корпорации Microsoft Марк Луковский, известный своей причастностью к созданию Windows NT. Примечательно, что компания не указала, когда именно планируется впервые представить публике новую операционную систему, а также в каких продуктах она появится впервые. Впрочем, это уже не первый случай, когда Facebook пытается разработать собственную платформу. Ранее компания уже выпускала первую версию пользовательской операционной системы, однако позднее было решено сотрудничать с Android.

Однако на этот раз, отмечают эксперты, речь идет о более серьезном проекте, поэтому не исключено, что новая ОС, над которой трудятся разработчики Facebook, станет частью масштабных планов компании по снижению зависимости от конкурентов. Более того, по некоторым данным, разработка нового глобального программного продукта будет вестись в недавно построенном кампусе Facebook площадью 770 тысяч квадратных футов. Этот объект находится в Калифорнии, а на его базе уже ведется работа над одним из перспективных проектов социальной сети – очков AR Glasses.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Facebook создает собственную операционную систему с…
«Пока не устал»: Валерий Сюткин рассказал о своем участии в…
Падчерица Ивана Урганта Эрика встречается в Нью-Йорке с темнокожим…
Кроссовер Geely Icon поставили на склады…
Россиян предупредили о подорожании автомобилей с нового…
Дочь Димы Маликова опубликовала фото 3-х поколений…
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера и голом…
Пользователи научились обходить процесс верификации в…
Новый ультразвуковой датчик превращает любую поверхность в сенсорную…
Жасмин и Татьяна Навка споют дуэтом для россиян в новогоднюю…
Учёные: Искусство помогает продлить…
Юлианна Караулова опровергла обвинения фанатов в использовании…
Ателье ABT показало собственную свою версию кроссовера Audi SQ7…
Марина Кравец записала саундтрек к мультфильму «Иван Царевич и Серый…
Компания Puma представила кроссовки для…
«Не жить в одном доме»: Кейт Бекинсейл поделилась секретом крепкого…
Новый монитор 4K компании LG UltraFine Ergo получит уникальный вращающийся…
В Сети восхитились фотографией Дмитрия Колдуна с дочерью Алисой возле новогодней…
Ученые: Инфекции уменьшают симптомы…
«Волосы встали дыбом»: Светлана Ходченкова показала свой новый…
Александр Петров заявил, что русские женщины любят навязчивое внимание со стороны…
Эксперты рассказали о последствиях установки покрышек неправильной…
Врач-терапевт рассказала о пользе употребления оранжевых фруктов и овощей…
«Сильно бесило»: Регина Тодоренко рассказала, как справляется с нытьем маленького…
Subaru рассказала о новинках для российского рынка в 2020…
Представлен iPhone 11 Pro Max за 9 миллионов…
Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Марина Африкантова появятся в интеллектуальном шоу "#ЯГОТОВА" на…
Мать Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в…
Ксения Собчак и Александр Цыпкин столкнулись на премьере фильма «Союз спасения» после скандальной переписки в…
Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников…
Участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнов засветился в Instagram с огромным синяком на…
Названы 6 сигналов организма, свидетельствующих о нарушениях в его…
Стало известно о новогодних планах принца Уильяма и Кейт…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони посоветовал Данилу Сахнову прогнуться под Татьяну Строкову и стать…
"Отличительная черта": Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал о родимом пятне над…
Дизайнер создал 6-колесный Lamborghini…
«Приоделась»: Светлана Бондарчук ответила на слова Собчак об отчаявшихся женщинах за…
«Напоминает игру в наперстки»: Иосиф Пригожин осудил Наталью Фриске за выход на сцену в образе…
Подкожные метки могут заменить бумажные листы о…
Блогер Ника Белоцерковская ответила на критику Ксении Собчак в адрес женщин за…
Просмотреть все новости