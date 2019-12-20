«Пока не устал»: Валерий Сюткин рассказал о своем участии в «Голосе»





«Все нормально. Прогулкой это, конечно, сложно назвать. Ведь в «Голосе» приходится серьезно работать, но здесь интересно. А когда тебе интересно, то и о том, что тяжело, говорить не приходится. Скажем так, это очень насыщенно. Я раньше шоу из кресла наставника не смотрел», - поделился своими впечатлениями артист. А вот на вопрос журналистов издания «Собеседник» о том, не устал ли он от эмоциональной нагрузки в проекте, на которую прежде жаловалась Пелагея, Сюткин ответил отрицательно. «У меня пока усталости нет, а дальше посмотрим, как все будет складываться», - добавил он.Ответил Валерий Сюткин и на вопрос о том, будет ли он поддерживать членов своей команды в проекте после его завершения. «Ребятам, которые в мою команду попали, я будут стараться как-то помогать. Но продюсером пока себя не называю, я ведь наставник. Мне в этой роли очень комфортно», - подытожил певец.