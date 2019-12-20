Падчерица Ивана Урганта Эрика встречается в Нью-Йорке с темнокожим парнем





Эрика не приходится родной дочерью Ивану Урганту, поскольку родилась она, когда ее мама Наталья Кикнадзе находилась в отношениях с петербургским бизнесменом Теймуразом Куталия. Однако сам телеведущий неоднократно заявлял, что считает падчерицу своим родным ребенком и старается всячески ее поддерживать.В США Эрика проживает уже два года. Дочь Ивана Урганта учится в знаменитой нью-йоркской школе Parsons, стены которой посещали многие дети знаменитостей, включая сына футболиста Бекхэма. В свободное от учебы время Эрика ведет блог, где она описывает особенности жизни в США.