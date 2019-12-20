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Падчерица Ивана Урганта Эрика встречается в Нью-Йорке с темнокожим парнем

Старшая дочь российского телеведущего Ивана Урганта Эрика продемонстрировала подписчикам в Instagram своего возлюбленного афроамериканца. С ним вместе она на данный момент проживает в Нью-Йорке, где проходит обучение в школе искусства и фотографии.

Эрика не приходится родной дочерью Ивану Урганту, поскольку родилась она, когда ее мама Наталья Кикнадзе находилась в отношениях с петербургским бизнесменом Теймуразом Куталия. Однако сам телеведущий неоднократно заявлял, что считает падчерицу своим родным ребенком и старается всячески ее поддерживать.

В США Эрика проживает уже два года. Дочь Ивана Урганта учится в знаменитой нью-йоркской школе Parsons, стены которой посещали многие дети знаменитостей, включая сына футболиста Бекхэма. В свободное от учебы время Эрика ведет блог, где она описывает особенности жизни в США.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:11

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