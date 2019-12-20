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Кроссовер Geely Icon поставили на склады дилеров

Кроссовер Geely Icon доставили на склады дилеров китайской марки. Новинка дебютировала во время моторшоу в Гуанчжоу и спровоцировала сильный интерес со стороны потенциальных потребителей благодаря своему необычному дизайну экстерьера.

Реализация авто запланирована на январь 2020 года, однако во многих салонах уже имеется запас моделей. Geely Icon выделяется своим оформлением корпуса, имеющем несколько угловатые контуры. Некоторую футуристичность привносит дизайн головной оптики. Разработчики добились необычной конструкции радиаторной решетки, которая не соответствует общепринятой стилистике многочисленных современных транспортных средств. Площадка Icon во время моторшоу получила много внимания, поскольку новшества сильно оправдали себя. Салон авто оформлен с использованием дорогостоящих материалов отделки. Несколько необычно смотрится крупная цифровая приборная панель.

Помимо этого, стоит отметить почти полное отсутствие физических кнопок на центральной панели управления. Большая часть функционала находится под контролем системы мультимедиа с крупным дисплеем. Geely Icon представляет собой достаточно компактное авто. Под капотом модели размещен турбированный силовой агрегат объёмом 1,5 л мощностью 177 «лошадок» производства Volvo. В паре с двигателем работает 7-секционный «робот». Привод предусмотрен исключительно передний. На китайском авторынке цена начальной версии авто составляет 99,9 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 890 тысячам рублей. По имеющимся сведениям, кроссовер будет поставляться на рынок России, однако точная дата пока не раскрывается.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:02

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