Россиян предупредили о подорожании автомобилей с нового года





Отмечается, что ряд крупных компаний уже уведомили общественность о том, что с 1 января ценники на большинство их моделей будут пересмотрены. Письма от большинства других автопроизводителей соответствующего содержания должны поступить в ближайшем будущем. «Все автомобили станут дороже в среднем на 35-100 тысяч рублей, это уже не обсуждается. Мы даже получили уведомления почти от всех производителей с новыми ценниками. Никакого чуда ожидать не стоит, автомобили подорожают», - приводит агентство РИА Новости слова главы одного из крупных российских автодилеров.К слову, основной причиной такого резкого скачка цен крупные марки и их официальные дилеры называют рост ставки утилизационного сбора. В соответствии с опубликованным ранее постановлением правительства, со следующего года ставка вырастет на 46-145% в зависимости от класса автомобиля.