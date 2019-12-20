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Россиян предупредили о подорожании автомобилей с нового года

Россиян в новом году ожидает заметный рост цен на автомобили среднего класса. Так, с 1 января 2020 года стоимость таких моделей может увеличиться в среднем на 35 000 – 100 000 рублей, сообщают производители и дилеры.
Россиян предупредили о подорожании автомобилей с нового года

Отмечается, что ряд крупных компаний уже уведомили общественность о том, что с 1 января ценники на большинство их моделей будут пересмотрены. Письма от большинства других автопроизводителей соответствующего содержания должны поступить в ближайшем будущем. «Все автомобили станут дороже в среднем на 35-100 тысяч рублей, это уже не обсуждается. Мы даже получили уведомления почти от всех производителей с новыми ценниками. Никакого чуда ожидать не стоит, автомобили подорожают», - приводит агентство РИА Новости слова главы одного из крупных российских автодилеров.

К слову, основной причиной такого резкого скачка цен крупные марки и их официальные дилеры называют рост ставки утилизационного сбора. В соответствии с опубликованным ранее постановлением правительства, со следующего года ставка вырастет на 46-145% в зависимости от класса автомобиля.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:53

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