Дочь Димы Маликова опубликовала фото 3-х поколений семьи
Дочь Дмитрия Маликова разместила в Instagram снимок 3-х поколений свой семьи. На фото она позирует в компании отца, деда, а также младшего брата.
Члены знаменитой семьи пришли в студию одного из телеканалов на съёмки передачи, посвященной юбилею знаменитого певца. Стефания Маликова выбрала в качестве своего наряда голубое платье с узором в белый горошек. Её младшего брада одели в белую рубашку и черные брюки. Ребёнка в классической одежде держал на руках его отец, Дмитрий Маликов, что создало определённый контраст между взрослым костюмом и реальным возрастом ребёнка.
«Дмитрию Маликову 50 лет! Сняли праздничный спецвыпуск передачи “Привет Андрей” с лучшим телеведущим Малаховым. Спасибо!» — отметила в комментарии дочь артиста.
Поклонники оставили множество положительных комментариев. Стефанию Маликову назвали красавицей и похвалили за стиль. При этом многие заявили о готовности посмотреть передачу и отметили общую гармонию Маликовых на снимке.
Члены знаменитой семьи пришли в студию одного из телеканалов на съёмки передачи, посвященной юбилею знаменитого певца. Стефания Маликова выбрала в качестве своего наряда голубое платье с узором в белый горошек. Её младшего брада одели в белую рубашку и черные брюки. Ребёнка в классической одежде держал на руках его отец, Дмитрий Маликов, что создало определённый контраст между взрослым костюмом и реальным возрастом ребёнка.
«Дмитрию Маликову 50 лет! Сняли праздничный спецвыпуск передачи “Привет Андрей” с лучшим телеведущим Малаховым. Спасибо!» — отметила в комментарии дочь артиста.
Поклонники оставили множество положительных комментариев. Стефанию Маликову назвали красавицей и похвалили за стиль. При этом многие заявили о готовности посмотреть передачу и отметили общую гармонию Маликовых на снимке.