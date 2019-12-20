Дочь Димы Маликова опубликовала фото 3-х поколений семьи

Члены знаменитой семьи пришли в студию одного из телеканалов на съёмки передачи, посвященной юбилею знаменитого певца. Стефания Маликова выбрала в качестве своего наряда голубое платье с узором в белый горошек. Её младшего брада одели в белую рубашку и черные брюки. Ребёнка в классической одежде держал на руках его отец, Дмитрий Маликов, что создало определённый контраст между взрослым костюмом и реальным возрастом ребёнка.— отметила в комментарии дочь артиста.Поклонники оставили множество положительных комментариев. Стефанию Маликову назвали красавицей и похвалили за стиль. При этом многие заявили о готовности посмотреть передачу и отметили общую гармонию Маликовых на снимке.