Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера и голом кастинге





До того, как певицу взялся продюсировать отец, она ходила на различные кастинги к весьма знаменитым воротилам шоу-бизнеса. Однажды, в 13-летнем возрасте, юная артистка отправилась на встречу с очередным продюсером. В тот день компанию ей решил составить отец. Однако в какой-то момент продюсер попросил родителя покинуть помещение и попросил Нюшу раздеться, сняв с себя абсолютно все. Как признается певица, она так и не осмелилась отказать взрослому большому дяде, который, к тому же, заверил ее в своей компетентности. Мужчина якобы утверждал, что она должна относиться к нему, словно к доктору, и обязательно должна ему доверять.Отец Нюши ничего не знал об этом случае долгое время, пока в один из дней она просто не выговорилась. Родители после этого испытали шок, а отец будущей знаменитости после этого принял решение самостоятельно продюсировать дочь, пишет «Экспресс газета».