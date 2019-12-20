Пользователи научились обходить процесс верификации в соцсетях





Такие действия могут привести к росту случаев мошенничества. Отмечается, что специальные сервисы предоставляют номер телефона на срок вплоть до нескольких часов, за что пользователю нужно заплатить порядка 300 рублей. Эксперты Qrator Labs отметили существование ошибок в англоязычных версиях порталов, придя к выводу о нацеленности сервисов на русскоязычную аудиторию.По данным специалистов сегмента кибербезопасности, подобные ресурсы могут применяться для распространения различного типа вредоносного ПО и прочих форм мошенничества. Самые большие риски существуют для пользователей соцсетей и различных онлайн-магазинов., — сообщает Виктор Чебышев из «Лаборатории Касперского».