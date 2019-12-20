Пользователи научились обходить процесс верификации в соцсетях
Интернет-пользователи России научились обходить процедуру верификации в соцсетях. Для обеспечения своей анонимности многие стали пользоваться сервисами, предоставляющими аренду телефонного номера на короткое время.
Такие действия могут привести к росту случаев мошенничества. Отмечается, что специальные сервисы предоставляют номер телефона на срок вплоть до нескольких часов, за что пользователю нужно заплатить порядка 300 рублей. Эксперты Qrator Labs отметили существование ошибок в англоязычных версиях порталов, придя к выводу о нацеленности сервисов на русскоязычную аудиторию.
По данным специалистов сегмента кибербезопасности, подобные ресурсы могут применяться для распространения различного типа вредоносного ПО и прочих форм мошенничества. Самые большие риски существуют для пользователей соцсетей и различных онлайн-магазинов.
«Сгенерированные аккаунты позволяют вести накрутку лайков для публикаций, что заманивает дополнительный поток пользователей. В постах могут продаваться какие-либо товары, даже несуществующие. Похожая ситуация с накруткой имеется у зловредных приложений», — сообщает Виктор Чебышев из «Лаборатории Касперского».
Такие действия могут привести к росту случаев мошенничества. Отмечается, что специальные сервисы предоставляют номер телефона на срок вплоть до нескольких часов, за что пользователю нужно заплатить порядка 300 рублей. Эксперты Qrator Labs отметили существование ошибок в англоязычных версиях порталов, придя к выводу о нацеленности сервисов на русскоязычную аудиторию.
По данным специалистов сегмента кибербезопасности, подобные ресурсы могут применяться для распространения различного типа вредоносного ПО и прочих форм мошенничества. Самые большие риски существуют для пользователей соцсетей и различных онлайн-магазинов.
«Сгенерированные аккаунты позволяют вести накрутку лайков для публикаций, что заманивает дополнительный поток пользователей. В постах могут продаваться какие-либо товары, даже несуществующие. Похожая ситуация с накруткой имеется у зловредных приложений», — сообщает Виктор Чебышев из «Лаборатории Касперского».
Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:20