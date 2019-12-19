АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили причину облегченного распространения части клеток…
EUR 69.69 USD 62.58
Курс валют на 19.12.2019

Александр Петров заявил, что русские женщины любят навязчивое внимание со стороны мужчин

Популярный актер Александр Петров рассказал, что ему не нравится нынешняя тенденция стирания границ между полами. Он уверен, что женщины рады навязчивым знакам внимания и приставаниям мужчин. Однако феминистки с его мнением не согласны.

Недавно актер Александр Петров заявил, что считает неправильным, если мужчина разрешает оплатить счет в ресторане или девушки берут инициативу в свои руки. При этом он заявил, что в паре должна быть взаимная симпатия, а не завоевание одного партнёра другим. При напоминании Петрову скандала с #MeToo, он отметил, что имеет право высказывать свою точку зрения и не обращать внимание на то, что его слова могут не понравится представительницах феминистического движения. Актёр сообщил, что русским женщинам нравится навязчивое внимание.

Однако при этом Александр Петров с уверенностью заявил, что если женщине не нравятся приставания, то она с лёгкостью может дать отпор. Реакция от представительниц феминистического движения не заставила себя ждать. Так, к примеру, одна из феминисток прокомментировала слова актёра и назвала их комбо, которое вобрало в себя все сексистские стереотипы: гендерная принадлежность, ухаживания, «если женщина не пожелает, то мужчина оставит её в покое». Она припомнила, что на Руси актёров долгое время набирали из крепостных и могли продавать.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Волосы встали дыбом»: Светлана Ходченкова показала свой новый…
Александр Петров заявил, что русские женщины любят навязчивое внимание со стороны…
Эксперты рассказали о последствиях установки покрышек неправильной…
Врач-терапевт рассказала о пользе употребления оранжевых фруктов и овощей…
«Сильно бесило»: Регина Тодоренко рассказала, как справляется с нытьем маленького…
Subaru рассказала о новинках для российского рынка в 2020…
Представлен iPhone 11 Pro Max за 9 миллионов…
Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Марина Африкантова появятся в интеллектуальном шоу "#ЯГОТОВА" на…
Мать Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в…
Ксения Собчак и Александр Цыпкин столкнулись на премьере фильма «Союз спасения» после скандальной переписки в…
Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников…
Участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнов засветился в Instagram с огромным синяком на…
Названы 6 сигналов организма, свидетельствующих о нарушениях в его…
Стало известно о новогодних планах принца Уильяма и Кейт…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони посоветовал Данилу Сахнову прогнуться под Татьяну Строкову и стать…
"Отличительная черта": Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал о родимом пятне над…
Дизайнер создал 6-колесный Lamborghini…
«Приоделась»: Светлана Бондарчук ответила на слова Собчак об отчаявшихся женщинах за…
«Напоминает игру в наперстки»: Иосиф Пригожин осудил Наталью Фриске за выход на сцену в образе…
Подкожные метки могут заменить бумажные листы о…
Блогер Ника Белоцерковская ответила на критику Ксении Собчак в адрес женщин за…
«Как у немецких кукол»: Фолловеры раскритиковали нарощенные ресницы Ксении…
Бари Алибасов позвал Софию Ротару замуж и хочет развестись с…
Звезда "Дом-2" Юлия Белая рассказала, что за ее пластику всегда платили…
На смартфон OnePlus 7 вернулась функция скрытия выреза в…
СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в центре…
Анна Седокова назвала Веру Брежневу самой красивой участницей «ВИА Гры» за всю историю…
Названы помогающие в профилактике рака…
Кристина Асмус порассуждала о встрече Нового года в "голом"…
Xiaomi создала для популярного Redmi Note 8 Pro сверхпрочное защитное…
Егор Крид стал самой популярной знаменитостью в российском…
Microsoft обеспечит посмертную поддержку для Windows…
Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила Билли Айлиш трогательной…
Врач-педиатр рассказала о продуктах, которые стоит избегать при кормлении…
Honda готовит презентацию автономного кабриолета Augmented Driving…
Дарья Клюкина показала украшенные к Новому году роскошные…
Эксперты заявили, что косметика может влиять на половое созревание…
Лидия Федосеева-Шукшина посетила больницу для…
Информационная открытость экотехнопарка…
Британские острова заполонили "призрачные слизни" из…
Просмотреть все новости