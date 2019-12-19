Александр Петров заявил, что русские женщины любят навязчивое внимание со стороны мужчин





Недавно актер Александр Петров заявил, что считает неправильным, если мужчина разрешает оплатить счет в ресторане или девушки берут инициативу в свои руки. При этом он заявил, что в паре должна быть взаимная симпатия, а не завоевание одного партнёра другим. При напоминании Петрову скандала с #MeToo, он отметил, что имеет право высказывать свою точку зрения и не обращать внимание на то, что его слова могут не понравится представительницах феминистического движения. Актёр сообщил, что русским женщинам нравится навязчивое внимание.Однако при этом Александр Петров с уверенностью заявил, что если женщине не нравятся приставания, то она с лёгкостью может дать отпор. Реакция от представительниц феминистического движения не заставила себя ждать. Так, к примеру, одна из феминисток прокомментировала слова актёра и назвала их комбо, которое вобрало в себя все сексистские стереотипы: гендерная принадлежность, ухаживания, «если женщина не пожелает, то мужчина оставит её в покое». Она припомнила, что на Руси актёров долгое время набирали из крепостных и могли продавать.