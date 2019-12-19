Александр Петров заявил, что русские женщины любят навязчивое внимание со стороны мужчин
Популярный актер Александр Петров рассказал, что ему не нравится нынешняя тенденция стирания границ между полами. Он уверен, что женщины рады навязчивым знакам внимания и приставаниям мужчин. Однако феминистки с его мнением не согласны.
Недавно актер Александр Петров заявил, что считает неправильным, если мужчина разрешает оплатить счет в ресторане или девушки берут инициативу в свои руки. При этом он заявил, что в паре должна быть взаимная симпатия, а не завоевание одного партнёра другим. При напоминании Петрову скандала с #MeToo, он отметил, что имеет право высказывать свою точку зрения и не обращать внимание на то, что его слова могут не понравится представительницах феминистического движения. Актёр сообщил, что русским женщинам нравится навязчивое внимание.
Однако при этом Александр Петров с уверенностью заявил, что если женщине не нравятся приставания, то она с лёгкостью может дать отпор. Реакция от представительниц феминистического движения не заставила себя ждать. Так, к примеру, одна из феминисток прокомментировала слова актёра и назвала их комбо, которое вобрало в себя все сексистские стереотипы: гендерная принадлежность, ухаживания, «если женщина не пожелает, то мужчина оставит её в покое». Она припомнила, что на Руси актёров долгое время набирали из крепостных и могли продавать.
Недавно актер Александр Петров заявил, что считает неправильным, если мужчина разрешает оплатить счет в ресторане или девушки берут инициативу в свои руки. При этом он заявил, что в паре должна быть взаимная симпатия, а не завоевание одного партнёра другим. При напоминании Петрову скандала с #MeToo, он отметил, что имеет право высказывать свою точку зрения и не обращать внимание на то, что его слова могут не понравится представительницах феминистического движения. Актёр сообщил, что русским женщинам нравится навязчивое внимание.
Однако при этом Александр Петров с уверенностью заявил, что если женщине не нравятся приставания, то она с лёгкостью может дать отпор. Реакция от представительниц феминистического движения не заставила себя ждать. Так, к примеру, одна из феминисток прокомментировала слова актёра и назвала их комбо, которое вобрало в себя все сексистские стереотипы: гендерная принадлежность, ухаживания, «если женщина не пожелает, то мужчина оставит её в покое». Она припомнила, что на Руси актёров долгое время набирали из крепостных и могли продавать.