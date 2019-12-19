Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Марина Африкантова появятся в интеллектуальном шоу "#ЯГОТОВА" на Rutube





Как известно, Милена Безбородова одержала победу в конкурсе "Человек года" по результатам испытания, однако автомобиль получила Марина Африкантова, так как именно за нее проголосовали коллеги, хотя из соревнований она выбыла еще на начальных этапах. Возлюбленная Алексея Безуса молчать не стала и отметила, что рада принять участие в интеллектуальном шоу "#ЯГОТОВА", где хочет продемонстрировать, кто действительно достоин победы.В рамках выпуска Милена Безбородова и Марина Африкантова будут отвечать на разные вопросы, а главным призом станет денежное вознаграждение. Однако за каждый неправильный ответ соперница получит право взорвать шар над головой участницы, в каждом будет разное содержимое. Победа достанется той, у которой над головой останется всего один шар. Чем закончится состязание станет известно уже через несколько дней после выхода программы на платформе.