Мать Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в Москве





Как пишет РИА ФАН со ссылкой на данные УФССП по столице, 76-летня Валентина Заворотнюк перестала вносить оплату за квартиру примерно в то же самое время, когда в прессе появились первые слухи о возможной тяжелой болезни ее дочери. Речь идет о квартире площадью 194,6 кв. м., которая расположена в одном из элитных ЖК города. Ранее это жилье, расположенное неподалеку от студии «Мосфильм», пресса ошибочно приписала самой актрисе, однако она уже около пяти лет не является ее владелицей. Сам комплекс, отмечает издание, был построен 13 лет тому назад и расположился в живописном месте с отличной инфраструктурой, большим количеством зелени и неподалеку от парка-заказника «Долина р. Сетунь», а также Мосфильмовского пруда.Отмечается, что звезда ситкома «Моя прекрасная няня» приобрела эту недвижимость еще на этапе строительства, ее имя числится в списке учредителей ТСЖ. Кадастровая стоимость квартиры оценивается в сумму более 55 миллионов рублей, однако реальная цена, по словам экспертов, может быть примерно в 4 раза больше.