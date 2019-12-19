Ксения Собчак и Александр Цыпкин столкнулись на премьере фильма «Союз спасения» после скандальной переписки в соцсетях
Не так давно телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге в Instagram провокационный снимок, под которым раскритиковала женщин за 40, которые публикуют откровенные снимки. Писатель Александр Цыпкин сразу же решил, что публикация посвящена его жене, и встал на ее защиту. Однако в тот же вечер знаменитости встретились на премьере фильма «Союз спасения».
Накануне в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера нового фильма "Союз спасения", снятого режиссером Андреем Кравчуком. Картина рассказывает о восстании декабристов, а одну из ключевых ролей сыграла беременная Софья Эрнст.
Посетить премьеру собрались многие представители шоу-бизнеса, в том числе Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Ингеборга Дапкунайте, Валентин Юдашкин с супругой Мариной, Игорь Верник, Юлия Барановская и другие. Встретились там же и Ксения Собчак, а также писатель Александр Цыпкин, которые в тот же вечер устроили перепалку в Instagram.
Примечательно, что Ксения Собчак уже дала ответ на критику в свой адрес, отметив, что некоторые люди всегда примеряют слова на себя, а поклонники с нетерпением ждут развития ситуации.
Накануне в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера нового фильма "Союз спасения", снятого режиссером Андреем Кравчуком. Картина рассказывает о восстании декабристов, а одну из ключевых ролей сыграла беременная Софья Эрнст.
Посетить премьеру собрались многие представители шоу-бизнеса, в том числе Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Ингеборга Дапкунайте, Валентин Юдашкин с супругой Мариной, Игорь Верник, Юлия Барановская и другие. Встретились там же и Ксения Собчак, а также писатель Александр Цыпкин, которые в тот же вечер устроили перепалку в Instagram.
Примечательно, что Ксения Собчак уже дала ответ на критику в свой адрес, отметив, что некоторые люди всегда примеряют слова на себя, а поклонники с нетерпением ждут развития ситуации.