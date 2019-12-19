Эксперты рассказали о последствиях установки покрышек неправильной стороной





Первым негативным моментом станет нарушение отвода воды. Производители покрышек рекомендуют ставить шины исключительно «по стрелочке». Протектор колёс рассчитан на соответствующий вектор нагрузки. Помимо нарушения отвода воды, неправильная установка приводит к увеличению тормозного пути. Замеры, которые провели специалисты страхового института из США IIHS, показали сильное ухудшение работы. Тормозной путь в условиях мокрого дорожного покрытия повышается приблизительно на 1,5 м при торможении со скоростью на уровне 80 км/ч. Для 100 км/ч увеличение достигает 2,5 м.Ещё одним отрицательным результатом неверного расположения шин является плохая управляемость. Перевёрнутый протектор приводит к потере стабильности на дорогах и появлению эффекта «плавания» на полосе. Значительно худшим результатом является неверная установка только одного колеса, поскольку это сильно увеличивает боковой занос авто при обычном прямом движении.Неверное ориентирование вектора покрышки сильно осложняет управление во время совершения экстремальных маневров на дорогах, как и скорость исполнения. На мокром асфальте данный эффект заметен куда сильнее. При увеличении тормозного пути создаётся больший риск ДТП. Важно проконтролировать ориентацию шин после шиномонтажа.