Участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнов засветился в Instagram с огромным синяком на лице
Участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнова, как известно, часто ссорится со своей избранницей Татьяной Строковой. Не так давно влюбленные снова подрались, а брюнетка пожаловалась, что позовет на проект отца и, видимо, сдержала обещание, ведь в Instagram молодой человек засветился с огромным синяком на лице.
Последняя ссора участников проекта "Дом-2" Даниила Сахнова и Татьяны Строковой поразила не только их коллег, но и поклонников реалити-шоу. Молодые люди обругали друг друга матерными словами, парень оттаскал звезду за волосы и облил водой, а затем и вовсе выбросил ее вещи из общего дома.
Татьяна Строкова отметила, что не оставит этого просто так и расскажет обо всем отцу, который защитит ее от обидчика. Даниил Сахнов не отреагировал, видимо, зря. В Сети появились снимки, где молодой человек предстал с огромным синяком на лице, скорее всего, оставленным именно отцом Строковой. Мужчина как раз недавно приехал в Периметр, чтобы навестить наследницу, явно ему отношение ее избранника к дочери не понравилось.
Последняя ссора участников проекта "Дом-2" Даниила Сахнова и Татьяны Строковой поразила не только их коллег, но и поклонников реалити-шоу. Молодые люди обругали друг друга матерными словами, парень оттаскал звезду за волосы и облил водой, а затем и вовсе выбросил ее вещи из общего дома.
Татьяна Строкова отметила, что не оставит этого просто так и расскажет обо всем отцу, который защитит ее от обидчика. Даниил Сахнов не отреагировал, видимо, зря. В Сети появились снимки, где молодой человек предстал с огромным синяком на лице, скорее всего, оставленным именно отцом Строковой. Мужчина как раз недавно приехал в Периметр, чтобы навестить наследницу, явно ему отношение ее избранника к дочери не понравилось.