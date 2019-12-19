Участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнов засветился в Instagram с огромным синяком на лице





Последняя ссора участников проекта "Дом-2" Даниила Сахнова и Татьяны Строковой поразила не только их коллег, но и поклонников реалити-шоу. Молодые люди обругали друг друга матерными словами, парень оттаскал звезду за волосы и облил водой, а затем и вовсе выбросил ее вещи из общего дома.Татьяна Строкова отметила, что не оставит этого просто так и расскажет обо всем отцу, который защитит ее от обидчика. Даниил Сахнов не отреагировал, видимо, зря. В Сети появились снимки, где молодой человек предстал с огромным синяком на лице, скорее всего, оставленным именно отцом Строковой. Мужчина как раз недавно приехал в Периметр, чтобы навестить наследницу, явно ему отношение ее избранника к дочери не понравилось.