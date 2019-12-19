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«Сильно бесило»: Регина Тодоренко рассказала, как справляется с нытьем маленького сына

Известная телеведущая Регина Тодоренко была сильно раздражена из-за «нытья сына» Михаила, пока она не взялась изучать литературу по психологии. Как отмечает знаменитость, в книгах она нашла немало полезной информации о детских капризах и выяснила, что маленький ребенок не станет беспричинно «донимать» взрослых своими проделками.
«Сильно бесило»: Регина Тодоренко рассказала, как справляется с нытьем маленького сына

Как пишет телеведущая на своей страничке в социальной сети Instagram, после прочтения специальной литературы она узнала, что причиной манипуляций со стороны маленьких детей чаще всего становится их желание привлечь внимание взрослых, которые всегда будут любить его, не предъявляя при этом никаких условий. В прошлом, признается Тодоренко, плач малыша сильно ее раздражал, однако она со временем научилась сдерживать свои негативные эмоции. «Признаюсь, нытье сына, постепенно сжигающее нервные клетки, сильно бесило», - пишет знаменитость. Сейчас же она старается подкреплять каждую просьбу при общении со своим маленьким сыном реальными действиями, а тот словно «отзеркаливает» их. В итоге это сохраняет нервы родителям и не заставляет ребенка лишний раз напрягать голосовые связки.

Стоит напомнить, Регина Тодоренко родила своего первенца в браке с певцом Владом Топаловым в декабре минувшего года. При этом, свадьбу пара сыграла лишь летом нынешнего года в итальянском Сорренто, пригласив на скромное рождество лишь самых близких друзей и родных.

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@vladtopalovofficial + #Майкл = лучшее, что случилось в моей жизни! 🐻 🐻🐻 #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 Фото-супермен - @gvozd ❤️❤️❤️ Сейчас читаю главу о детских капризах, манипуляциях, истериках, и как с ними справляться. Ответ очень прост: «НЕ ДОВОДИТЬ ДО вышеперечисленного». Опытные специалисты, психологи убеждены, что не может малыш беспочвенно издеваться над «несчастными» родителями. Всему есть объяснение: скорее всего ваше чадо просто нуждается в поддержке, внимании и просто в человеке, который будет любить его безусловно. Признаюсь, нытьё сына, которое медленно и уверено сжигает нервные клетки как вулканическая лава, очень бесило. Не поверите, но я нашла камень преткновения, оказалось, он во мне. Это Я не сумела совладать со своими эмоциями, это я нетерпима и желаю быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула - собственный пример! Необходимо всегда обращаться к истокам. Ранее мы не говорили, а лишь показывали, иллюстрировали свои мысли наскальными рисунками. Вот и сейчас, как мне кажется, эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает) Да, на все это нужны время, силы и ЛЮБОВЬ 💓, только тогда все получится! «Если мы не сумеем научить наших детей, их научит общество, а потом всем нам придётся с этим жить» (Стивен Кови) #регинатодоренко #регинапутешественница

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:22

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