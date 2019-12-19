«Сильно бесило»: Регина Тодоренко рассказала, как справляется с нытьем маленького сына

Как пишет телеведущая на своей страничке в социальной сети Instagram, после прочтения специальной литературы она узнала, что причиной манипуляций со стороны маленьких детей чаще всего становится их желание привлечь внимание взрослых, которые всегда будут любить его, не предъявляя при этом никаких условий. В прошлом, признается Тодоренко, плач малыша сильно ее раздражал, однако она со временем научилась сдерживать свои негативные эмоции. «Признаюсь, нытье сына, постепенно сжигающее нервные клетки, сильно бесило», - пишет знаменитость. Сейчас же она старается подкреплять каждую просьбу при общении со своим маленьким сыном реальными действиями, а тот словно «отзеркаливает» их. В итоге это сохраняет нервы родителям и не заставляет ребенка лишний раз напрягать голосовые связки.Стоит напомнить, Регина Тодоренко родила своего первенца в браке с певцом Владом Топаловым в декабре минувшего года. При этом, свадьбу пара сыграла лишь летом нынешнего года в итальянском Сорренто, пригласив на скромное рождество лишь самых близких друзей и родных.