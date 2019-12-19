Врач-терапевт рассказала о пользе употребления оранжевых фруктов и овощей зимой





По словам Елены Топаловой, апельсин богат ниацином, ретинолом, рибофлавином, тиамином, витаминами В6 и В9, а также такими микро и макроэлементами, как магний, фосфор, цинк, железо, хлор, кальций, натрий. Мандарины способствуют улучшению работы легких, облегчают признаки астмы, снижают одышку и укрепляют иммунитет. В состав сладкого перца входит витамин А, и витамины группы В, а также РР и Е. Он богат железом, натрием, фосфором, калием и кальцием. Плоды кумквата отлично оздоравливают весь организм в целом, ведь в них содержатся не только витамины и микроэлементы, но и вся группа витаминов В, омега-3.Желтые томаты содержат в себе меньше кислоты, чем красные. Именно поэтому они хорошо влияют на ЖКТ. В них также есть сера, магний и калий. Тыква является кладезем витаминов и каротинов, которых в ней в 4–5 раз больше, чем в моркови. Облепиха богата витаминами, железом, калием, магнием, кальцием, фосфором, натрием, алюминием, серой, бором, титаном и кремнием, а также мононенасыщенными жирными кислотами.