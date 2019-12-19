Subaru рассказала о новинках для российского рынка в 2020 году





В следующем году японский производитель планирует запустить в России продажи трех своих новинок. Уже во второй половине будущего года покупателям будет предложена новая версия кроссовера Subaru XV. Впрочем, информации о том, какие отличия рестайлинговый паркетник получит от актуальной версии, пока нет. Сейчас машина доступна с 2,0-литровым 4-цилиндровым оппозитным двигателем, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. Доступна модель и в более скромном исполнении – с 1,6-литровой 114-сильной «четверкой».Кроме того, в предстоящем году начнутся также российские продажи специальных комплектаций седана Subaru Legacy, а также легендарного кроссовера Forester. А вот новое поколение универсала с повышенной проходимостью Subaru Outback, который запомнился по прошедшему в этом году нью-йоркскому автосалону, появится в России лишь в 2021 году.