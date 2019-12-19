"Отличительная черта": Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал о родимом пятне над бровью
Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек объяснил, почему он не удаляет родимое пятно над бровью. Молодой человек отмечает, многие спрашивают его об этом, ведь он отличается модельной внешностью, однако парень решил, что это его отличительная черта.
Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал, что многие спрашивают его о том, что у него над бровью. Это родимое пятно, объясняет молодой человек, еще в детстве родители были обеспокоены таким положением вещей, повезли мальчика в больницу на удаление.
Однако после визита к врачу, признается Руслан Мацьолек, ему предложили не избавляться от пятна и не спешить, ведь это его отличительная особенность. С тех пор молодой человек отказался от навязчивой идеи вносить изменения во внешность.
Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал, что многие спрашивают его о том, что у него над бровью. Это родимое пятно, объясняет молодой человек, еще в детстве родители были обеспокоены таким положением вещей, повезли мальчика в больницу на удаление.
Однако после визита к врачу, признается Руслан Мацьолек, ему предложили не избавляться от пятна и не спешить, ведь это его отличительная особенность. С тех пор молодой человек отказался от навязчивой идеи вносить изменения во внешность.