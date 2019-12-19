"Отличительная черта": Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал о родимом пятне над бровью

Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал, что многие спрашивают его о том, что у него над бровью. Это родимое пятно, объясняет молодой человек, еще в детстве родители были обеспокоены таким положением вещей, повезли мальчика в больницу на удаление.Однако после визита к врачу, признается Руслан Мацьолек, ему предложили не избавляться от пятна и не спешить, ведь это его отличительная особенность. С тех пор молодой человек отказался от навязчивой идеи вносить изменения во внешность.