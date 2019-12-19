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Ведущий "Дом-2" Влад Кадони посоветовал Данилу Сахнову прогнуться под Татьяну Строкову и стать "тряпкой"

Ведущий "Дом-2" Влад Кадони посоветовал Данилу Сахнову наконец сделать главной в их отношениях Татьяну Строкову. Основная причина постоянные склоки между молодыми людьми.

Ведущий "Дом-2" Влад Кадони посоветовал Данилу Сахнову прогнуться под Татьяну Строкову и стать "тряпкой"

По словам Влада Кадони, быть настоящим мужчиной у Данила Сахнова получается плохо, вот в итоге он и взбрыкивает иногда, пытаясь доказать свою позицию. В итоге Кадони решил дать совет Сахнову, чтобы он все-таки прогнулся под Строкову и стал "тряпкой", ведь девушка более опытная, а ко всему и горластая. Влад Кадони заверяет, что подобный поступок со стороны Данила может помочь больше не обсуждать всю грязь, которая творится в отношениях пары.

Тем более, что в итоге отношения Данила Сахнова и Татьяны Строковой обсудили в студии программы "Бородина против Бузовой". Татьяна не выдержала напора со стороны ведущих и вообще ушла со студии, в итоге отвечать за все должен был Данил, но естественно устраивать свои истерики он не стал, но и вряд ли ему бы дали это сделать.


В итоге большинство пришло к выводу, что все-таки только Татьяна Строкова в состоянии защитить свою пару.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:35

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