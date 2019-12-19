Представлен iPhone 11 Pro Max за 9 миллионов рублей





Кроме запредельной стоимости, особенностью новинки является тот факт, что в ней использованы части предметов, принадлежащих различным знаменитостям. Новое устройство будет выпущено ограниченным тиражом в 50 экземпляров. В этот раз специальное издание iPhone 11 Pro от Caviar посвящено Майку Тайсону, Мэрилин Монро и Иисусу Христу. Кроме уже знакомых поклонникам смартфонов из купертино иконок, на задней панели устройств появятся элементы личных вещей знаменитых личностей. Ранее в рамках этой серии уже были выпущены смартфоны с частичками водолазки основателя Apple Стива Джобса, костюмов музыкантов легендарной группы Beatles и перчаток знаменитого боксера Мохаммеда Али. Теперь же компания выпускает коллекцию под названием Caviar Superior. Серия устройств, посвященных Майку Тайсону, называется Iron Mike, а количество представленных в ней смартфонов соответствует числу побед боксера в ринге. В специальной ячейке на задней панели будет размещен фрагмент спортивной формы легенды бокса. А вот в устройствах, посвященных звезде Голливуда Мэрилин Монро, будут использованы кусочки ее платья с изображением губ артистки на корпусе.Наконец, самыми дорогими будут уникальные изделия из бриллиантов и золота, вошедшие в серию Credo Christmas Star Diamond. Данные роскошные версии популярного смартфона посвящены Христову Рождеству и оцениваются в 130 720 долларов и 142 670 долларов за iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max соответственно.