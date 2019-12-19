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«Приоделась»: Светлана Бондарчук ответила на слова Собчак об отчаявшихся женщинах за 40

В Сети продолжает разгораться скандал вокруг гневной публикации Ксении Собчак о женщинах за 40, которые публикуют в Сети обнаженные снимки. Так, журналистка и редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук показала снимок в красном платье и иронично отметила, что она «приоделась».
«Приоделась»: Светлана Бондарчук ответила на слова Собчак об отчаявшихся женщинах за 40

Опубликовав новый провокационный снимок, Ксения Собчак имен не называла, однако многие известные женщины стали отвечать ей на публикацию, в которой эпатажная светская львица яро осудила женщин за 40, которые продолжают показывать «потенциальные достоинства». Поклонники, тем не менее, подумали, что высказалась супруга Константина Богомолова именно о Светлане Бондарчук.

Не так давно 51-летний редактор опубликовала кадры с откровенной фотосессии, на которой надела пальто на голое тело и приоткрыла грудь. Светлана Бондарчук поспешила иронично ответить эпатажной светской львице, показав снимок в красном платье.
«Вселенная, я тебя люблю! Вспомнила, что я уже за +++ и приоделась, но без разрезов все же не смогла, надеюсь, вас это не смущает», — отметила журналистка.

Ксения Собчак извиняться за свой пост не стала и лишь подметила, что у некоторых людей есть удивительная способность примерять все слова и критику на себя.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:30

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