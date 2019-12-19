«Приоделась»: Светлана Бондарчук ответила на слова Собчак об отчаявшихся женщинах за 40

«Вселенная, я тебя люблю! Вспомнила, что я уже за +++ и приоделась, но без разрезов все же не смогла, надеюсь, вас это не смущает», — отметила журналистка.

Опубликовав новый провокационный снимок, Ксения Собчак имен не называла, однако многие известные женщины стали отвечать ей на публикацию, в которой эпатажная светская львица яро осудила женщин за 40, которые продолжают показывать «потенциальные достоинства». Поклонники, тем не менее, подумали, что высказалась супруга Константина Богомолова именно о Светлане Бондарчук.Не так давно 51-летний редактор опубликовала кадры с откровенной фотосессии, на которой надела пальто на голое тело и приоткрыла грудь. Светлана Бондарчук поспешила иронично ответить эпатажной светской львице, показав снимок в красном платье.Ксения Собчак извиняться за свой пост не стала и лишь подметила, что у некоторых людей есть удивительная способность примерять все слова и критику на себя.