Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников самолёта
Раскрыта фраза, которая указывает на присутствие трупа в самолёте. Для подобной нештатной ситуации бортпроводники используют буквенное выражение HR.
Оно представляет собой сокращение от фразы human remains, которая переводится как «останки человека». Бортпроводники из ряда авиакомпаний рассказали об этом в блоговом сервисе Reddit. Многие сотрудники произносят аббревиатуру на английский манер – «ЭйчАр». Услышать её можно от диспетчеров во время общения по рации либо стюардесс при общении друг с другом, когда багажное отделение содержит запакованный труп.
«Некоторые люди умирают очень далеко от места, в котором должны быть захоронены», — рассказал один из участников интернет-дискуссии.
Отмечается, что такой груз в большинстве случаев герметично упакован, а также загружается скрытно. Это позволяет исключить психологический дискомфорт для пассажиров. Помимо этого, члены экипажа могут применять спецфразу, когда на борту умирает человек. Подобное применяется для сокрытия от путешественников факта гибели человека в самолёте.
Оно представляет собой сокращение от фразы human remains, которая переводится как «останки человека». Бортпроводники из ряда авиакомпаний рассказали об этом в блоговом сервисе Reddit. Многие сотрудники произносят аббревиатуру на английский манер – «ЭйчАр». Услышать её можно от диспетчеров во время общения по рации либо стюардесс при общении друг с другом, когда багажное отделение содержит запакованный труп.
«Некоторые люди умирают очень далеко от места, в котором должны быть захоронены», — рассказал один из участников интернет-дискуссии.
Отмечается, что такой груз в большинстве случаев герметично упакован, а также загружается скрытно. Это позволяет исключить психологический дискомфорт для пассажиров. Помимо этого, члены экипажа могут применять спецфразу, когда на борту умирает человек. Подобное применяется для сокрытия от путешественников факта гибели человека в самолёте.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:55