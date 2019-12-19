Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников самолёта





Оно представляет собой сокращение от фразы human remains, которая переводится как «останки человека». Бортпроводники из ряда авиакомпаний рассказали об этом в блоговом сервисе Reddit. Многие сотрудники произносят аббревиатуру на английский манер – «ЭйчАр». Услышать её можно от диспетчеров во время общения по рации либо стюардесс при общении друг с другом, когда багажное отделение содержит запакованный труп., — рассказал один из участников интернет-дискуссии.Отмечается, что такой груз в большинстве случаев герметично упакован, а также загружается скрытно. Это позволяет исключить психологический дискомфорт для пассажиров. Помимо этого, члены экипажа могут применять спецфразу, когда на борту умирает человек. Подобное применяется для сокрытия от путешественников факта гибели человека в самолёте.