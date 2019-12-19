Блогер Ника Белоцерковская ответила на критику Ксении Собчак в адрес женщин за 40





Предположительно, скандал, в котором приняла участие Ксения Собчак, начался с того, что супруга известного писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева в своем микроблоге в Instagram показала полностью голые фотографии, где она лежит животом на кровати. Ксения Собчак в ответ написала гневный пост в адрес женщин, которым за 40, отметив, что фото в стиле "ню" они как бы кричат, что еще могут быть сексуальными.Ответ не заставил себя ждать и защитить звезду кинофильма "Юленька" решила блогер Ника Белоцерковская. На своей странице в Instagram она показала снимок в купальнике и коротких шортах, отметив, что якобы в Instagram появился комитет, запрещающий женщинам за 40 показывать свои ягодицы и бегать в трусах. Также она сопроводила публикацию нецензурной лексикой и добавила, что вскоре специально для таких дам, как она, создадут специальную соцсеть, чтобы они не вызвали приступы "рвоты" у ценителей с повышенным чувством прекрасного.