Названы 6 сигналов организма, свидетельствующих о нарушениях в его работе





Онемение или покалывание в ногах и руках могут сигнализировать об инсульте. Если кроме этих симптомов наблюдается невнятная речь, двоится в глазах, имеется головокружение, слабость в одной стороне тела – все это свидетельствует о возможном ишемическом инсульте. А вот проявление тревожности и сильного чувства страха, которое сопровождается холодным потоотделением, одышкой или тошнотой, может свидетельствовать о так называемом «тихом сердечном приступе», который немного отличается от обычного как симптомами, так и течением. В этом случае тревожность будет сопровождаться болью в груди, челюсти или левой руке. Боли и гиперчувствительность задней части ног, которые возникают после длительной малоподвижности, могут стать сигналом образования тромба и блокировки кровеносного сосуда.Появление в моче крови без болезненных ощущений специалисты называют признаком рака мочевыводящих путей, почек или мочевого пузыря. Нередко этот симптом является единственным признаком данных заболеваний. А вот симптомы одышки, похожей на ту, которой сопровождается астма, после которых не наступает улучшение, должны заставить немедленно обратиться к врачу. В таких условиях организм испытывает острый дефицит кислорода и резко возрастает риск летального исхода. Наконец, поводом для тревоги может стать длительная депрессия, которую специалисты считают опасным для жизни состоянием наравне с сердечным приступом.