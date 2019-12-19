«Как у немецких кукол»: Фолловеры раскритиковали нарощенные ресницы Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала селфи, под которым отметила, что ее жизнь проходит всегда так, что она смотрит только вверх и движется только вперед. Также знаменитость хотела продемонстрировать фанатам новое колье и серьги в форме сердца. На фотографии светская львица смотрит вверх и хорошо видна форма ее глаз и ресницы.Многие поклонники сразу же обратили внимание, что Ксения Собчак постоянно выступает как некий "эталон натуральности" для фолловеров, ведь не прибегает к уколам красоты или радикальным мерам. Однако на этом снимке, написали звезде, ее ресницы ненатурально пушистые и слишком короткие. Некоторые добавили, что такие же были у кукол немецкого производства в СССР.